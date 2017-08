Patrizia erwirbt Stadt-Galerie in Wiesloch

Jetzt ist der Deal offiziell bestätigt: Die Patrizia Immobilien AG hat im zweiten Quartal für das AIF-Sondervermögen „Patrizia Handels-Invest Europa I" die Stadt-Galerie im baden-württembergischen Wiesloch nahe Heidelberg gekauft. Verkäufer des Fachmarktes ist ein durch Warbung-HIH betreutes Versorgungswerk. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das zweigeschossige Fachmarktzentrum in Wiesloch, zwischen Karlsruhe und Heidelberg, befindet sich in innenstadtnaher Lage und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 7.500 m². Es ist langfristig voll vermietet und zeichnet sich durch einen attraktiven Mietermix aus Nahrungsmittel-, Elektronik-, Drogerie- und Modeanbieter aus. Darüber hinaus verfügt die 2012 fertiggestellte Immobilie über eine sehr gute Anbindung an den Straßenverkehr sowie den öffentlichen Personennahverkehr. Die Fußgängerzone der Innenstadt ist rund fünf Gehminuten vom Objekt entfernt. Zum Objekt gehört außerdem ein Parkhaus mit rund 200 Stellplätzen.



Das Fachmarktzentrum wird künftig von der DIM Deutsche Immobilien Management gemanagt, die ihr neues Mandat für Patrizia bereits Anfang August bekannt gab [DIM übernimmt Property Management für Stadt-Galerie in Wiesloch].