Patrizia erwirbt Portfolio mit Pflegeheimen und Wohnungen

Wohnpark Wildeshausen

Die Patrizia Immobilien AG hat ein Portfolio mit zwei Pflegeheimneubauten inklusive betreuten Wohneinheiten in Niedersachsen erworben. Die Einrichtungen befinden sich in Cloppenburg und Wildeshausen und verfügen insgesamt über 287 vollstationäre Pflegeheimplätze und 35 Tagespflegeplätze sowie 91 Wohnungen. Der Ankauf erfolgt für den „Patrizia Pflege-Invest Deutschland I“. Verkäufer der beiden Objekte ist ein auf Pflegeimmobilien spezialisierter Projektentwickler aus Bremen.

„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, auch abseits der großen urbanen Zentren attraktive Investitionsobjekte für unsere Kunden identifizieren und erwerben zu können, die langfristig gute Perspektiven bieten“, erläutert Daniel Dreyer, Head of Acquisitions Commercial bei Patrizia. Die Augsburger haben im Bereich Pflegeimmobilien bereits Investitionen von über 400 Mio. Euro getätigt. Rund zwei Dutzend deutsche institutionelle Investoren wie Sparkassen, Pensionsfonds und Versicherungen sind über den „Patrzia Pflege-Invest Deutschland I“ in Pflegeimmobilien investiert. Der Fonds hat ein Zielvolumen von 500 Mio. Euro.



Das 2017 fertiggestellte und als Quartierskonzept entwickelte Pflegeheim in Cloppenburg verfügt über 162 vollstationäre Pflegeplätze und 20 Tagespflegeplätze; die 66 Betreuten Wohneinheiten runden das Konzept ab. Weitere Wohnungen in Stadtvillen und Gewerbeflächen werden in den nächsten Jahren zusätzlich entwickelt, um das Gesamtkonzept weiter abzurunden. Die Einrichtung in Wildeshausen aus dem Jahr 2016 verfügt über 125 Betten und 15 Tagespflegeplätze sowie einem Haus mit 25 Wohnungen für Betreutes Wohnen. Sowohl Cloppenburg als auch Wildeshausen weisen positive wirtschaftliche und demographische Rahmenbedingungen auf. So rechnen beide Orte mit einem deutlichen Bevölkerungszuwachs und insbesondere mit einem starken Zuwachs an über 65-Jährigen in den kommenden Jahren.