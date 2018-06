Patrizia erwirbt neu entwickeltes Quartier im dänischen Aarhus

Die Patrizia Immobilien AG hat im Zentrum der zweitgrößten dänischen Stadt Aarhus das neue entwickelte Quartier „Library Park“ erworben. Der Ankauf erfolgt für den pan-europäischen Wohnimmobilienfonds „Patrizia Europa Wohnen I“. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übergabe es Objekts erfolgt Mitte 2020.

.

„Wir freuen uns, dass wir für unsere Kunden dieses neue, hochwertige Quartier erwerben konnten, damit sie an der starken Entwicklung des Wohnungsmarktes in Aarhus partizipieren können. Dieser Wohnungsmarkt zeichnet sich durch eine hohe Nachfrage und eine geringe Leerstandsquote aus. Gleichzeitig hat die Nachfrage nach Hotelzimmern in den vergangenen Jahren weiter zugenommen. Eine Aktuelle Studie hat erst jüngst den Bedarf für ein Boutique-Hotel in Aarhus bestätigt. Daher können wir hier von einem insgesamt sehr nachhaltigen Investment sprechen“, erläutert Peter Helfrich, Regional Head North West Europe.



Die Akquisition steht in einer Reihe mit verschiedenen Ankäufen von Core- und Core+-Objekten in ganz Europa für den „Patrizia Europa Wohnen I“-Fonds mit einem aktuellen Volumen von über 300 Mio. Euro und einem Zielvolumen von 500 Mio. Euro. Zu den jüngsten Akquisitionen gehören unter anderem eine Immobilie in Madrid mit rund 30 Wohneinheiten, die Wohnprojektentwicklung „Marble City“ in Kopenhagen, eine Wohnsiedlung in Den Haag und der Honey-Parks im Großraum Dublin.



Nach seiner Fertigstellung wird der „Library Park“ 85 Wohneinheiten, ein Boutique-Hotel mit 508 Betten und zwei bis vier Einzelhandelseinheiten umfassen. Insgesamt verfügt das Objekt über rund 11.800 m²

Mietfläche verteilt auf zwei Immobilien. Zum Objekt gehören zudem 72 Parkplätze, davon 60 Parkplätze in einer Tiefgarage. Der „Library Park“ im Stadtzentrum von Aarhus liegt direkt am Aarhus-Kanal in der Nähe zahlreicher Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten.