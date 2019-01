Patrizia erwirbt Londoner Büroimmobilie für ihren Hanover Fund

Coda Studios in Fulham

©

Die Patrizia Immobilien AG kauft für 45 Millionen Euro das Areal der Coda Studios in Fulham, London. Verkäufer ist der weltweit tätige Vermögensverwalter Columbia Threadneedle Investments. Die Akquisition erfolgt im Auftrag des britischen Hanover Fund - einem aktiv verwalteten, auf Großbritannien fokussierten, offenen Immobilienfonds. Der Fonds existiert seit 51 Jahren, verfügt über einen Nettoinventarwert von 600 Millionen Euro und schlägt den Referenzindex MSCI sowohl auf Ein- und Drei- als auch Fünfjahressicht.

.

Das Objekt Coda Studios bietet auf über 6.000 m² in sich geschlossene Büroräume in 56 eigenständigen Einheiten, die von 28 m² bis 280 m2 Größe reichen. Seit kurzem gibt es zudem ein hochmodernes Fitnessstudios, eine Gemeinschaftslounge, einen Besprechungsraum und einen Sommergarten, sodass sich das Coda-Areal mehr und mehr in einen dynamischen und kreativen Campus verwandelt. Einen zusätzlichen Vorteil bieten die 81 Parkplätze auf dem Gelände.



„Coda Studios sind ein einzigartiges Objekt in West-London und wir können damit die Art von Büroimmobilien anbieten, die Mieter heutzutage suchen. 95 Prozent der Privatunternehmen in Großbritannien beschäftigen weniger als 50 Mitarbeiter und Coda bietet genau für diese Zielgruppe von Mietern ein sehr attraktives Angebot“, so Fondsmanager Simon West.