Patrizia erwirbt Logistikimmobilie in Amsterdam

Die Patrizia Immobilien AG hat für ihren alternativen Investmentfonds (AIF) „Patrizia Logistik-Invest Europa I“ eine hochmoderne Logistikimmobilie im Hafen von Amsterdam von einem niederländischen Entwickler erworben. Der Kaufpreis lag bei 59 Millionen Euro. Ein führendes niederländisches Handelsunternehmen hat die gesamte Immobilie bereits langfristig gemietet, um diese als städtisches Verteilzentrum zu nutzen. Die Fertigstellung ist für Januar 2019 geplant. Mit dieser Transaktion ist das Patrizia Logistikportfolio auf 400 Mio. Euro angewachsen und beinhaltet Assets unter anderem in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland.

.

Rob Brook, Patrizia’s Head of Logistic Investment: “Für institutionelle Investoren hat die Attraktivität des Logistiksektors in den letzten Jahren aufgrund der hohen Nachfrage nach solchen Flächen erheblich zugenommen, da sich Einzelhändler an die durch E-Commerce verursachten Kundenwünsche angepasst haben. Darüber hinaus bietet die Anlageklasse im Vergleich zu anderen Gewerbeimmobilien wie Büros und Einzelhandel attraktivere Renditen. Die europaweite Logistik als Asset-Klasse bleibt daher für Patrizia auch in Zukunft ein Schwerpunkt.”



Der jüngste Logistikankauf umfasst insgesamt 70.000 m² Fläche, die sich in drei Einheiten von jeweils rund 23.000 m² Fläche teilen lässt. Aufgrund ihres nachhaltigen Betriebs ist die Immobilie BREEAM-zertifiziert. Ihre Lage im Amsterdamer Hafen, jeweils nur zehn Minuten vom Stadtzentrum und dem Flughafen Schiphol entfernt, ist äußerst attraktiv: In den Niederlanden ist Amsterdam der zweitgrößte Hafen und mit nahezu 80 Millionen Tonnen Güterumschlag der viertgrößte Hafen Europas.