Patrizia erwirbt Grazer Wohn-Projektentwicklung Aira Tower

Die Patrizia AG hat die Wohn-Projektentwicklung „Aira Tower“ im neuen Quartier Reininghaus in Graz erworben. „Wir freuen uns über den Ankauf des Aira Towers in Graz, da er unseren Kunden die Möglichkeit bietet, an der äußerst positiven wirtschaftlichen sowie demographischen Entwicklung in der Innovations- und Technologie-Stadt Graz zu partizipieren", kommentiert Christoph Langmack, Head of Acquisition Residential bei Patrizia. „Wir als ein in ganz Europa agierender Investment Manager sind von der stabilen Entwicklung des gesamtösterreichischen Immobilienmarkts überzeugt - trotz der gegenwärtig coronabedingten Unsicherheiten auf den europäischen Märkten.“

