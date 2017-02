Patrizia kauft Mainzer Malakoff Passage von UBS Real Estate

Die UBS Real Estate GmbH hat aus dem Bestand ihres Publikums-AIF UBS (D) Euroinvest Immobilien die Mainzer Malakoff Passage an die Patrizia Immobilien AG verkauft. Die Augsburger haben die fünfgeschossige Immobilie in der Rheinstraße für einen weiteren Immobilienfonds für Privatanleger erworben. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der zuletzt bekannt gegebene Verkehrswert lag aber bei 84,7 Millionen Euro.

„Die Kombination aus diversifiziertem Nutzungsmix sowie attraktivem Mietermix in sehr guter zentraler Lage und einer langfristigen durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge bietet gute Voraussetzungen für ein nachhaltiges Investment“, erläutert Joachim Fritz, Geschäftsführer der Patrizia GrundInvest.



In den letzten Jahren hat das Asset Management der UBS Real Estate GmbH das Image des einstigen „Fort Malakoff Park“ deutlich verbessert, wodurch die Vermietungsquote inzwischen bei rund 90 Prozent mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 5,4 Jahren (Stand 12/2016) liegt. Durch Maßnahmen wie zum Beispiel einem Rebranding in Verbindung mit der Neuinszenierung der Passagenzugänge, der Vereinheitlichung von Werbeanlagen und einem neuen Beleuchtungskonzept wurde eine hohe Aufenthaltsqualität in der Passage geschaffen. Die Vermietung an namhafte Ankermieter aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Lebensmittel, Gastronomie sowie Sport und Freizeit haben nicht nur den zahlreichen Büromietern des MAP, sondern auch den Anwohnern des Winterhafens erheblichen Mehrwert gebracht. Auch die Bürobereiche des MAP erfreuen sich großer Nachfrage. Wichtige Neu- und Bestandsmieter haben Mietverträge abgeschlossen beziehungsweise verlängert und zur Stärkung von Gebäude und Standort beigetragen. Außerdem wurden in der unmittelbaren Umgebung zwei Wohnprojektentwicklungen fertig, die die Besucherfrequenz ebenfalls stützen.







Das Büro- und Geschäftshaus liegt zentral in der Innenstadt, am Rande der historischen Altstadt direkt am Rheinufer und wurde 1997 auf einem rund 22.000 m² großen Grundstück errichtet. Rd. 31.000 m² der vermietbaren Flächen entfällt auf die Nutzungsart Büro. Weitere 3.700 m² entfallen auf Arztpraxen und Tageskliniken und rd. 5.000 m² auf Einzelhandel und Gastronomie. Zu den Hauptmietern gehören unter anderem das Land Rheinland-Pfalz, die Deutsche Bahn, das Bundesamt für Güterverkehr, die Allianz, Kimberly Clark, die CBS Cologne Business School, die Restaurantkette Vapiano und der Einzelhändler Rewe. In den beiden Untergeschossen befinden sich zudem mehr als 800 Tiefgaragenstellplätzen.



Neben den namhaften Mietern im Objekt befinden sich viele renommierte Unternehmen und Institutionen in unmittelbarer Nähe, wie beispielsweise das Fünf-Sterne-Hotel Hyatt Regency, die Deutschlandzentrale DB Schenker Rail, die Handwerkskammer sowie die Hochschule Mainz. „Für den neuen Privatanleger-Fonds, den mittlerweile sechsten Publikums AIF der Patrizia GrundInvest, wollen wir ein Eigenkapital von rund 64 Millionen bei privaten Anlegern einsammeln, für die jährliche Auszahlungen von durchschnittlich 5,0 Prozent vor Steuern prognostiziert sind“, beschreibt Andreas Heibrock, Geschäftsführer der Patrizia GrundInvest die Rahmendaten des geplanten Fonds. Vorgesehen ist eine Fondslaufzeit von zunächst rd. zehn Jahren. Der Einstieg ist bereits ab 10.000 Euro möglich. Die Auflage soll noch in der ersten Hälfte des Jahres 2017 erfolgen.



Für die UBS Real Estate gehört der Verkauf des Objektes zur neuen Strategie des UBS (D) Euroinvest Immobilien, der im November 2016 die Rücknahme von Anteilen wieder aufgenommen hat [UBS (D) Euroinvest Immobilien öffnet wieder]. Der Fonds hatte in den letzten Jahren Liegenschaften im Gesamtwert von rund 940 Mio. Euro am Markt platziert. Zuletzt waren Verkäufe in Bremen und Erlangen bekannt geworden [UBS (D) Euroinvest verkauft in Bremen und Erlangen].