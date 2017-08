Die Patrizia Immobilien AG hat in München eine Büro- und Hotelimmobilie erworben. Das langfristige vermietete fünfgeschossige Gebäude in der stark nachgefragten Maxvorstadt ist laut Daniel Dreyer, Head of Acquisitions Commercial Germany bei Patrizia, angesichts der „guten Makro- und Mikrolage

Fotos: Christian Schranner Photography



[…]