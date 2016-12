Patrizia erweitert niederländisches Einzelhandelsportfolio

Nahversorgungszentrum in Landgraaf-Schaesberg

Nachdem die Patrizia Immobilien AG im letzten Jahr ein umfassendes Retailportfolio in den Niederlanden für 340 Mio. Euro erworben hatte, erweitert das Unternehmen seinen Handelsbestand im Nachbarland jetzt um zwei Nahversorgungszentren, die für 25 Mio. Euro von zwei Privatinvestoren angekauft wurden.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Patrizia Immobilien AG Patrizia

Über ihre Amsterdamer Tochtergesellschaft hat Patrizia zwei Supermarkt-basierte Fachmarktzentren in den Gemeinden Almere-Buiten und Landgraaf-Schaesberg erworben. Die Nahversorgungszentren sind 6.300 m² bzw. 4.200 m² groß und sind an drei Supermarktketten und Discounter vermietet. Zudem sind acht weitere Retail-Einheiten vorhanden.



Mit dem Ankauf will Patrizia ihr Immobilienportfolio in den Niederlanden weiter ausbauen. “Dieser Ankauf verdeutlicht unsere Strategie für den niederländischen Immobilienmarkt. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Core Immobilien in High Street Lagen in belebten Innenstädten der Niederlande sowie auf Supermärkten und Fachmarktzentren mit einem Supermarkt als Ankermieter“, erklärte Peter Helfrich, Managing Director der niederlanändischen Patrizia Tochtergesellschaft.



Im letzten Jahr hatte Patrizia in den Niederlanden ein hochwertiges Immobilienportfolio mit 145 Einzelhandels-, Wohn- und Büroeinheiten für rund 340 Mio. Euro erworben. Das Portfolio umfasste allein 107 Einzelhandelsimmobilien in erstklassigen Einkaufslagen in Ballungszentren, wie die Kalverstraat in Amsterdam, die Spuistraat in Den Haag, die Ketelstraat in Arnhem, Demer in Eindhoven, die Eindstraat in Breda und die Grote Houtstraat in Haarlem. Daneben gehören 35 Wohn- und 3 Bürohäuser zum Paket [Patrizia erwirbt Einzelhandelsportfolio in den Niederlanden].