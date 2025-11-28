Patrizia eröffnet modernisiertes Fachmarktcenter in Gomaringen

Patrizia ist in Gomaringen über die Ziellinie gegangen: Die Repositionierung ist erfolgreich abgeschlossen. Der Investor feierte jetzt gemeinsam mit den Mietern, Gemeindevertretern, weiteren Projektbeteiligten und Gästen die Fertigstellung und Neueröffnung des Fachmarktzentrums. Das modernisierte Center vereint Edeka, Aldi, dm, Action, Valora und Metro unter einem Dach und bietet zeitgemäß ausgestattete Flächen sowie eine verbesserte energetische Infrastruktur mit PV-Vorbereitung.

.

Rund ein Jahr nach dem Start der Umbaumaßnahmen und konnte Patrizia jetzt erfolgreich die Repositionierung des ehemaligen Multicenters im baden-württembergischen Gomaringen abgeschließen. Das neueröffnete Fachmarktcenter verfügt im Erdgeschoss über mehr als 10.000 m² moderne Verkaufsflächen. Neben dem Ankermieter Edeka, der im Frühling einen Mietvertrag über 2.500 m² unterzeichnet hatte [wir berichteten], wird das Angebot durch Aldi (1.700 m²), dm (1.100 m²) sowie Action (1.100 m²) und Valora (100 m²) ergänzt. Im Untergeschoss betreibt Metro (7.200 m²) weiterhin ihre Verkaufsfläche für die regionalen und überregionalen Gastronomen. Einige wenige Flächen im Fachmarktcenter sind aktuell noch in der Vermarktung.



„Ein besonderer Dank gilt allen Projektbeteiligten und Mietern, die den Generalplaner Arting und den Projektmanager Drees & Sommer konstruktiv begleitet und zur Realisierung dieses komplexen Umbauprojekts beigetragen haben. So musste unter anderem im laufenden Betrieb ein Großteil der Decke zwischen Unter- und Erdgeschoss ausgetauscht werden, was dank der Errichtung eines temporären Verkaufszelts gelungen ist. Mit den neu geschaffenen Flächen entsteht ein vielseitiges und attraktives Einkaufserlebnis“, so Kai Stolzenberg, Director Fund Management bei Patrizia.



Im Zuge der Repositionierung wurden die Fassade und die Wärmeversorgung des Gebäudes modernisiert und das Dach großflächig für Photovoltaikmodule vorgerüstet. Das Projekt erhält eine Bundesförderung für effiziente Gebäude.



Das Fachmarktcenter Gomaringen gehört zum Bestand eines Patrizia-Einzelhandelsfonds. Es umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 20.000 m² und knapp 500 Kfz-Stellplätze. Das Objekt ist jeweils rund 15 Autominuten von den Innenstädten von Reutlingen und Tübingen entfernt und erfüllt für die Anwohnerinnen und Anwohner eine wichtige Nahversorgungsfunktion.