Patrizia ernennt Country Manager in Japan

Patrizia hat Takehiko Uehara mit sofortiger Wirkung zum Country Manager Patrizia Japan ernannt. Uehara berichtet direkt an Patrizia Co-CEO Thomas Wels. Sein offizieller Titel in der japanischen Geschäftswelt ist Representative Director & President of Patrizia Japan KK.

Takehiko Uehara ist eine erfahrene Führungskraft und Vorreiter in der japanischen Immobilienbranche. Zuletzt war er Chief Investment Officer (CIO) der Patrizia Japan KK und davor CIO der Kenzo Capital Corporation. Bevor er zu Kenzo kam, arbeitete Uehara als Deputy President & COO von Genkai Capital Management, einem renommierten Immobilien-Asset-Manager. Von 2008 bis 2016 leitete er die japanische Tochtergesellschaft der Deutschen Pfandbriefbank.



Mit der Ernennung von Takehiko Uehara hat das Unternehmen die Integration ihres Japan-Geschäfts mit allen zuvor von KENZO verwalteten Investment-, Asset Management- und Fund Management-Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen. Diese Aktivitäten werden nun von Patrizia Japan übernommen. Patrizia Japan KK wurde 2019 gegründet, mit dem Ziel das Fondsgeschäft der KENZO Capital Corporation zu übernehmen.



Der Investmentmanager hat in den letzten Jahren über 3 Mrd. Euro an Eigenkapital bei asiatischen Investoren eingeworben. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren seine weltweiten Aktivitäten kontinuierlich ausgebaut und verfügt mittlerweile über 24 Standorte, darunter Büros in Japan, Hongkong, Südkorea, Australien und den USA sowie in ganz Europa.