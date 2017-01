Patrizia ernennt Anne Kavanagh zum CIO

Anne Kavanagh

Die Patrizia Immobilien AG holt sich eine Top-Managerin von Axa Investment Managers ins Boot und ernennt Anne Kavanagh zum Chief Investment Officer (CIO). Damit erweitert Patrizia ihren Vorstand umd die internationale Expansion voran zu bringen. Kavanagh wird in ihrer neuen Position sämtliche Investmenttätigkeiten des Konzerns verantworten.

.

Die Britin Kavanagh war in den vergangenen sieben Jahren bei Axa Investment Managers als Global Head of Asset Management & Transactions tätig und führte das Asset Management, Development und Transaction Team. Bei Axa werden Nathalie Charles, Pan-European Head of Development and Head of Southern Europe, Laurent Jacquemin, Head of European Transactions und Andrew Stainer, Head of Northern Europe, Kavanagh's Aufgaben ab Ende Februar interimsweise übernehmen.



Vor ihrer Tätigkeit bei Axa Investment Managers war Kavanagh in zahlreichen Führungspositionen bei international anerkannten Unternehmen beschäftigt. Unter anderem war sie als Managing Director Real Estate bei Lazard, als Head of Real Estate Europe bei Cambridge Place Investment Management und als International Director bei Jones Lang LaSalle tätig.



Kavanagh wird ihre Position bei Patrizia am 17. April 2017 antreten. Mit der Erweiterung besteht der Vorstand aus vier Mitgliedern. Vorstandsvorsitzender (CEO) ist weiterhin Unternehmensgründer Wolfgang Egger. Daneben gehören Klaus Schmitt als Chief Operating Officer (COO) und Karim Bohn als Chief Financial Officer (CFO) dem Gremium an.



Mit der Ernennung Kavanaghs plant Patrizia die Fortsetzung ihrer Internationalisierung. Allein im vergangenen Jahr wurden sowohl das globale Fund Raising Team in den USA, Europa und Australien ausgebaut [Patrizia baut Fundraising-Netzwerk aus] als auch große Immobilieninvestments für eine wachsende Zahl internationaler Investoren getätigt. Unter anderem wurde der Commerzbank-Tower in Frankfurt am Main für Investoren aus Asien übernommen [Commerzbank-Tower geht an Südkoreaner].