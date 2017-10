Patrizia erhält Value Add Mandat über 200 Mio. Euro

Die Patrizia Immobilien AG hat ein Individualmandat einer großen norddeutschen Pensionskasse zum Aufbau eines paneuropäischen Immobilienportfolios erhalten. Insgesamt sollen für rund 200 Mio. Euro europaweit Immobilien verschiedener Nutzungsarten im Bereich Value Add erworben worden.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Patrizia Immobilien Value Add

„Wir freuen uns, dass wir als Investment Manager hier erneut die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem institutionellen Investor ausbauen konnten. Nachdem wir mit unserem Leistungsportfolio im Bereich Core offenbar überzeugen konnten, vertraut der Investor auf unsere Expertise und ist bereit, auch höhere Risiken bei seinen Investments einzugehen“, sagt Stefan Glossner, Head of Fund Management Value Add bei Patrizia.



Investitionsschwerpunkte des neuen Value Add Fonds sind Büro-, Hotel- und Wohnimmobilien in europäischen Top-Cities und ausgewählten Ballungsräumen. „Mit unseren lokalen Expertenteams in den unterschiedlichen europäischen Immobilienmärkten sind wir zuversichtlich, bereits in den kommenden Monaten erste Investitionsobjekte identifizieren und erwerben zu können, bei denen wir als Investment Manager durch ein aktives Asset Management entsprechende Wertsteigerungspotenziale heben können“, so Glossner.