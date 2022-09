Patrizia steigt in den italienischen Markt für Studentenwohnheime ein und investiert im Auftrag eines asiatischen Kunden ca. 70 Mio. Euro in ein neues Studentenwohnheim in Turin. Mit dieser jüngsten Akquisition setzt das Unternehmen sein Vorhaben für Investitionen in weitere europäische Studentenwohnheime um.

[…]