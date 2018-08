Patrizia kauft Londoner Einzelhandelsimmobilie für 24,6 Mio.

49-63 King Street

Die Patrizia Immobilien AG hat für einen paneuropäischen Fonds seine erste Akquisition in UK realisiert und eine Flagship-Retailimmobilie in London erworben. Das Objekt liegt in der 49-63 King Street in Hammersmith und wurde von Alanis Capital für 24,6 Mio. Euro verkauft.

„Mit diesem Objekt bieten wir unseren Kunden auf lange Sicht stabile Einnahmen“, sagt Andrew Brooksbank, Investment Director bei Patrizia UK. „Es ergänzt das bestehende Portfolio, befindet sich in einer erstklassigen Lage und weist ein hohes Potenzial hinsichtlich Kapital- und Mietwachstum auf.“



Die vermietbare Fläche der Immobilie beträgt 5.800 m² und erstreckt sich über zwei vollvermietete Einheiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beider Mieter, TK Maxx und Poundland, beträgt 13,6 Jahre. Die King Street ist eine beliebte Einkaufsmeile im Stadtbezirk Hammersmith innerhalb Londons und nur zehn Minuten vom Flughafen Heathrow entfernt.



Bei der Transaktion war Fawcett Mead für die Patrizia tätig, die Verkäuferseite wurde von KLM Retail und Cushman & Wakefield vertreten.