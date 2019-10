Patrizia bringt elften Publikumsfonds mit der Stadtmitte Mülheim

Die Patrizia AG hat über ihre Tochtergesellschaft Patrizia GrundInvest ihren mittlerweile elften Publikumsfonds aufgelegt. Das Investitionsobjekt des Fonds „Die Stadtmitte Mülheim“ ist ein in 2017 akquiriertes gemischt genutztes Neubauensemble im Zentrum Mülheims [wir berichteten]. Der Fonds richtet sich an Privatanleger und sollte ursprünglich in der zweiten Jahreshälfte 2018 in die Platzierung gehen.

