Patrizia bestätigt 500 Mio.-schweren Logistikdeal für AEW

Jetzt ist es offiziell: AEW hat sich 14 deutsche Core-Logistikimmobilien gesichert. Garbe Industrial Real Estate hatte den Verkauf des Portfolios vor wenigen Tagen bekannt gegeben [Garbe tütet vor Jahreswechsel millionenschweren Logistikportfolio-Deal ein]. Nicht bestätigt war bislang aber die Verkäuferseite. Wie der Asset Manager Patrizia jetzt bekannt gibt, wird das Portfolio des ehemaligen Spezial-AIFs „IVG-Garbe Logistik Fonds" an einen von Patrizia für die AEW Invest GmbH neu aufgelegten Fonds übertragen.

Das Portfolio umfasst rund 285.000 m² Mietfläche in 14 Objekten an wichtigen deutschen Logistikstandorten wie Hamburg, München, Frankfurt am Main und Stuttgart. Der Vermietungsstand beträgt 96%. Das Portfolio ist an namhafte Mieter wie Dachser, DSV, trans-o-flex, Rhenus und Transa, die DB Schenker-Tochter, vermietet.



„Wir haben für das Portfolio über mehrere Jahre Einzelobjekte und kleinere Portfolios angekauft. Durch die Marktdynamik in der Assetklasse Logistik und das erfolgreiche Asset Management in den letzten Jahren haben wir ein umfassendes Core-Logistikportfolio aufgebaut. Die Corona-Pandemie hat die bestehenden Trends beschleunigt und den seit längerem positiven Ausblick für den Logistiksektor verstärkt. Dazu beigetragen hat das Wachstum des E-Commerce und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach schnelleren Lieferungen. Wir haben den richtigen Zeitpunkt gewählt, um die Fondsstrategie zu finalisieren und Renditen zu realisieren, die weit über unserer ursprünglichen Prognose liegen“, so Dr. Kilian Mahler, Head of Fund Managements Logistics and Cavernes bei Patrizia.



Beraten wurde Patrizia von Hogan Lovells und CBRE.