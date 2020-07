Patrizia beim £380 Mio. schweren UK Debüt des asiatischen Link REITs an Bord

Link Asset Management Limited aus Hongkong, der größte REIT Asiens, feiert mit dem Kauf der Büroimmobilie „The Cabot“ sein Debüt in UK. Mit an Bord bei der £380 Mio. (rund 420 Mio. Euro) schweren Transaktion ist als Berater und Asset Manager die Patrizia AG, die in den letzten Jahren ihre Marktposition deutlich ausbauen konnte. Laut Wendy Lai, Director Capital Markets Patrizia Hong Kong, hat der Assetmanager in den letzten Jahren über drei Mrd. Euro an Eigenkapital von asiatischen Investoren eingeworben.

.