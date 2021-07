Patrizia baut Präsenz in Japan aus

Patrizia will in Japan wachsen und hat in diesem Zuge Katsumi Nakamoto zum neuen President und Representative Director der Patrizia Japan K.K. ernannt. Ziel ist es die Assets under Management in Japan in den nächsten drei bis vier Jahren auf 300 Mrd. Yen (2,3 Mrd. Euro) zu erhöhen. Nakamoto berichtet direkt an Patrizias Co-CEO Thomas Wels.

.

Katsumi Nakamoto hat in der japanischen Immobilienbranche einen ausgezeichneten Ruf und ist eine sehr erfahrene Führungskraft. Er ist seit mehr als 30 Jahren im Immobilieninvestment und Asset Management in Japan, den USA und Asien tätig. Zuletzt war er President und CEO von Diamond Realty Management Inc. („DREAM“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Mitsubishi Corporation, mit Assets under Management von mehr als 7 Mrd. USD in Japan in allen wichtigen Assetklassen. Davor hatte Katsumi Nakamoto verschiedene Managementpositionen bei der Mitsubishi Corporation inne, unter anderem als Head of ASEAN/China Real Estate Development Department und als President/CEO von Diamond Realty Investments Inc. in den USA, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Mitsubishi Corporation Americas. Anfang der 2000er Jahre war er Head of Acquisition bei Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc.. Das Joint Venture zwischen Mitsubishi Corporation und UBS Asset Management AG ist eine der führenden J-REIT-Managementgesellschaften.



„Es ist ein spannender Zeitpunkt, um zu Patrizia zu kommen. Denn das Unternehmen baut seine globale Reichweite weiter aus und verstärkt seine Präsenz in Asien. Ich freue mich sehr darauf, das Geschäft auf Assetklassen jenseits von Wohnen zu erweitern. Mein klares Ziel ist es, die Assets under Management von Patrizia in Japan in den nächsten drei bis vier Jahren auf 300 Mrd. Yen (2,3 Mrd. Euro) zu erhöhen“, so Katsumi Nakamoto.



Thomas Wels ergänzt: „Im Namen des Vorstands bedanke ich mich herzlich bei Takehiko Uehara für sein Vertrauen, sein herausragendes Engagement und seine Unterstützung als unser bisheriger Country Manager nach der Übernahme der Kenzo Capital Corporation. Takehiko Uehara hat das Asset Management Geschäft erfolgreich integriert und die Marke Patrizia in Japan etabliert. Er war maßgeblich an der Schaffung einer professionellen Investmentplattform beteiligt und hat den Übergang früher als geplant abgeschlossen. Ich bin sehr dankbar, dass er uns weiterhin in beratender Funktion unterstützen wird.“