Patrick Zehetmayr leitet den Bereich Commercial Real Estate bei Erste Group

Die Erste Group Bank AG hat Patrick Zehetmayr (49) zum Leiter des Gewerbeimmobiliengeschäfts der Bankengruppe bestellt. Die Tätigkeit umfasst sowohl die Ebene der börsennotierten Holding als auch der Erste Bank Oesterreich, der österreichischen Tochterbank der Gruppe. In seiner neuen Funktion ist Zehetmayr verantwortlich für die Betreuung der Kunden und Finanzierungen im Gewerbeimmobiliengeschäft der Gruppe sowie für das Immobilienleasinggeschäft der Erste Group Immorent (EGI), wo er als Aufsichtsratsvorsitzender fungiert.

„Das vergangene Jahr war in Zentral- und Osteuropa durch ein starkes Wachstum des Gewerbeimmobilienmarktes gekennzeichnet. Die Erste Group hat ihre Rolle als führendes Finanzinstitut in diesem Sektor durch die Finanzierung zahlreicher exzellenter Kundenprojekte gefestigt. Während das Wachstum 2020 aus konjunkturellen Gründen voraussichtlich verhaltener ausfallen wird, sind wir bestrebt, unsere Position im kommerziellen Immobiliensektor der Region – und insbesondere in Österreich – weiter zu stärken", erklärt Patrick Zehetmayr.



Patrick Zehetmayr hat bei der Erste über fast drei Jahrzehnte hinweg Erfahrung im Bank- und Immobiliengeschäft erworben, zuletzt als stellvertretender Leiter des Bereichs Group Commercial Real Estate and Leasing und Leiter der Abteilung Commercial Real Estate Financing. Im Immobiliensegment war er auch als Mitglied des Vorstands der Immorent AG tätig. Darüber hinaus war er Mitglied des EGI Beirats und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Immorent BANK AG.