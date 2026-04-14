Patrick Wlodasch wechselt ins Office-Team von Avison Young

Patrick Wlodasch

© Avison Young

Nach zwölf Jahren bei Savills wechselt Patrick Wlodasch als Director Office Leasing zum Mitbewerber Avison Young. Er wird das Office-Leasing-Team in Berlin ab dem 1. Mai verstärken.

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Wlodasch verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung auf dem Berliner Bürovermietungsmarkt. Seine Karriere begann er bei Engel & Völkers, bevor er zuletzt 12 Jahre bei Savills tätig war [wir berichteten]. In dieser Zeit hat er sich ein belastbares Netzwerk auf Eigentümer- und Entwicklerseite aufgebaut und zahlreiche Transaktionen mit namhaften Nutzern erfolgreich begleitet.



„Mit Patrick Wlodasch gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit exzellentem Marktzugang und tiefem Verständnis für den Berliner Bürovermietungsmarkt. Seine Erfahrung und sein Netzwerk werden unser Wachstum in der Hauptstadt maßgeblich unterstützen“, so Nicolai Baumann, Country Manager Deutschland bei Avison Young.