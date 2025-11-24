Patrick Treutlein Interior Design mietet im „Le Coeur“

Hines hat für sein Refurbishment-Projekt „Le Coeur“ auf der Düsseldorfer Königsallee erneut einen Einzelhandelsmieter gewinnen können. Das Interior Unternehmen Patrick Treutlein hat eine Fläche von ca. 340 m² an der Benrather Straße angemietet. Damit erhält das Mixed-Use-Gebäude in der Königsallee 37 / Trinkausstraße 1seinen vierten Einzelhandelsmieter und bestätigt erneut seinen Beitrag für ein lebendiges Nutzungskonzept.

.

Das Düsseldorfer Unternehmen für ganzheitliche Raumgestaltung ist bereits mit zwei Stores in der Landeshauptstadt vertreten. "Mit dem Poliform-Flagshipstore eröffnen wir im neuen Herzen Düsseldorfs Ende 2026 ein weiteres Masterpiece unserer Interiorgruppe. Wir freuen uns, dabei sein zu dürfen“, sagt Patrick Treutlein, Inhaber von Patrick Treutlein Interior Design.



„Die erneute Anmietung zeigt uns, welche Attraktivität das „Le Coeur“ als eine von Grund auf sanierte Mixed-Use-Immobilie entfaltet. Der umfassende Erhalt der bestehenden Bausubstanz, die Qualität des architektonischen Konzepts sowie die Lage an der Kö spielen dabei eine wesentliche Rolle“, ergänzt Benjamin Biehl, Senior Managing Director bei Hines.



Hines wurde im Mietprozess von der Kanzlei Rotthege rechtlich begleitet.