Rivus Capital verstärkt die Führungsebene mit Patrick Schloter. Seit August dieses Jahres verantwortet er als Partner den Bereich Private Equity. Der 37-Jährige bringt mehrjährige Berufserfahrung im Beteiligungsgeschäft und in der Unternehmensberatung mit Stationen in Frankfurt am Main, London und München mit.

