Choice Hotels: Patrick Pacious übernimmt Chefsessel früher als geplant

Der langjährige Chief Operating Officer (COO) und President der Choice Hotels, Patrick Pacious, der die Hotelkette ab 2018 als neuer CEO und Nachfolger vom bisherigen Vorstandsvorsitzenden Stephen Joyce führen sollte, startet nun bereits am 12. September. Zugleich wird Pacious Mitglied im Board of Directors von Choice Hotels. Dies teilte die Hotelkette heut mit.

Überraschend erklärte die Hotelkette entgegen ihrer Veröffentlichung von Mitte Juli, dass der bisherige CEO Steve Joyce nun doch auf der Position des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden im Unternehmen bleibt, sondern als CEO in den Vorstand von DineEquity, Inc wechseln wird. „Diese bedeutende Aufgabe ist aufgrund seiner Qualitäten als Führungspersönlichkeit mit Fokus auf Wachstum und Innovationen eine stringente Entscheidung“, heißt es in der Meldung. Damit sich Steve Joyce auf seine neue Aufgabe konzentrieren kann, wird er auf die Mitgliedschaft im Board of Directors von Choice Hotels verzichten.