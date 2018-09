Patrick Lange regionaler Gewinner beim CNG-Award “Young Leader of the Year”

Das Central Europe Chapter von CoreNet Global (CNG) hat Patrick Lange (31) zum regionalen Gewinner beim CNG-Award „Young Leader of the Year“ ernannt. Somit nimmt Lange am Wettbewerb um den internationalen Preis teil, bei dem weitere 18 regionale Gewinner vertreten sein werden. Der CNG-Award „Young Leader of the Year“ wird für junge Führungskräfte vergeben, die sich durch ihren Einsatz und Enthusiasmus, ihre Spitzenleistung und Vorreiterrolle im Corporate Real Estate auszeichnen.

.

Patrick Lange ist bei EY Real Estate als Manager Corporate Solutions seit November 2017 tätig. Zuvor war er als Manager Einkauf Facility Management bei der ECE Projektmanagement GmbH & Co KG und als Bauingenieur in Nigeria tätig. Neben dem Studium Internationales Bauingenieurwesen (B.Eng) und Facility Management (M.Sc.) hat Lange hat das Master of Corporate Real Estate (MCR) Studium, das in Kooperation von CNG und der IREBS angeboten wird, erfolgreich absolviert.



Björn Christmann, Präsident von CNG in Central Europe: „Ich freue mich sehr über die Wahl von Patrick Lange zum diesjährigen ´Young Leader of the Year´ unseres Chapters. Mit Patrick haben wir einen CREM-Manager gewählt, der durch seine Begeisterung und sein Engagement die positive Entwicklung im Corporate Real Estate Management mit vorangetrieben hat. Ich wünsche ihm für den internationalen Wettbewerb weiterhin viel Erfolg.“



Der weltweite “Young Leader of the Year”-Gewinner wird während des CoreNet Global Summits in Boston im Oktober bekannt gegeben.