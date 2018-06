BNP Paribas Real Estate verstärkt International Investment Group

Patrick Delcol (1 / 2)

Mit der Ernennung von Patrick Delcol (53) zum Head of Pan-European Retail Anfang Juli hat BNP Paribas Real Estate die unternehmenseigene International Investment Group (IIG) unter der Leitung von Larry Young verstärkt. Delcol ist seit 2013 bei BNP Paribas Real Estate tätig und führte als CEO für Zentral- und Osteuropa (CEE) ein starkes und erfolgreiches Team.

Er verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche (insbesondere im Einzelhandelssegment) und war zuvor für die Unternehmen BESIX Group, Eastbridge Group, ING Real Estate Development und DTZ tätig. Er ist Absolvent der Solvay School of Economics and Management an der Université Libre de Bruxelles und einer der Gründer sowie Präsident des Polish Council of Shopping Centers. Darüber hinaus ist er Mitglied des European Leadership Committee des ICSC (International Council of Shopping Centers).



Delcols Nachfolger als CEO für die CEE-Region ist Marcin Klammer (47), der am 4. Juni startete. Er ist zugelassener Architekt und Mitglied bei RICS sowie der Professional Chamber of Architects. Bevor er zu BNP Paribas Real Estate wechselte, war er bei Arcadis als European Sector Leader für multinationale Kunden verantwortlich. Gleichzeitig war Klammer als CEO für das Geschäft in Polen tätig, wo er ein Team von über 200 Mitarbeitern leitete, das Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, Umwelt, Wasser und Gebäude anbot. Bevor er CEO von Arcadis wurde, war er geschäftsführender Gesellschafter bei EC Harris in Polen und Mitglied des europäischen Managementteams für Mittel-/ Osteuropa und Russland.



Neben seiner beruflichen Erfahrung in führenden Funktionen leitete Marcin Klammer Beratungs- und Bauprojekte für Kunden aus dem gewerblichen Immobilienbereich in den Sektoren Einzelhandel, Industrie, Hotel, Wohnen und Infrastruktur. Bei EC Harris und Arcadis wirkte er maßgeblich am Aufbau und Management des Kapitalmarktbereichs mit. Als CEO beider Unternehmen war Klammer federführend an dem Unternehmenszusammenschluss von Arcadis und EC Harris beteiligt und für die Wiederbelebung der Geschäftsaktivitäten beider Unternehmen verantwortlich.