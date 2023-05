Patricc Handt wechselt von Euroboden zu GLP

Patricc Handt

© GLP PF Germany Management GmbH

GLP ernennt Patricc Handt zum Business Development Manager mit Sitz in Frankfurt. „Wir freuen uns, dass Patricc Handt unser wachsendes Team im deutschen Markt verstärkt. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Neuentwicklung von Logistikimmobilien speziell im Großraum Frankfurt einschließlich der Umwidmung von Brownfields zu Logistikflächen bringt er wertvolles Erfahrungswissen mit“, sagt Patrick Frank, Country Director Deutschland bei GLP.

.

Handt übernimmt zukünftig das Management ausgewählter GLP-Projekte im Entwicklungsstadium einschließlich der Akquisition neuer Baugrundstücke in der Region Mitte mit großen Logistikregionen vom Rhein-Main-Gebiet über die Rhein-Ruhr-Region bis nach Nordhessen und Thüringen.



Der Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bringt mehr als 20 Jahre an Erfahrung in der europäischen Immobilienbranche mit. In dieser gesamten Zeit verantwortete er große Transaktionen in ausgewählten Assetklassen einschließlich Logistik und Büro.



Bevor Patricc Handt zu GLP kam, war er Acquisitionsmanager bei der Euroboden GmbH. Davor war er viele Jahre lang im Bereich der Industrie tätig, spezialisiert auf Industrie- und Logistikimmobilien bei BNP Paribas Real Estate und Cushman & Wakefield [wir berichteten].



„Erst kürzlich hat das Unternehmen angekündigt, durch die Nachrüstung vieler seiner Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen zu der unerlässlichen Dekarbonisierung der Logistik beizutragen. Ich freue mich darauf, zu dieser wichtigen Mission in Zukunft beitragen zu können“, erklärt Patricc Handt.