SSN und Gerch legen Passauer „Peschl-Quartier“ auf Eis

Peng – mit dieser Reaktion dürften die Passauer Stadtväter kaum gerechnet haben: Die SG Development GmbH, ein Joint Venture, in dem die SSN Group und die Gerch Group verbandelt sind, friert das 90-Millionen-Euro-Projekt der „Peschl-Quartier“ ein. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Grund für den rigorosen Cut: Der nach etlichen politischen Queren im Vorfeld in der vergangenen Woche aufgestellte Bebauungsplan sieht eine Deckelung der Wohnungsanzahl auf dem rund 21.000 m² großen Areal auf 300 bis 350 vor und schreibt einen 20prozentigen Anteil geförderter Einheiten fest [wir berichteten].

In einer Erklärung gegenüber der Passauer Neuen Presse betonen die Investoren, dass diese Eckdaten weder mit ihnen abgestimmt seien, noch dass sie von ihnen gutgeheißen würden. Im Kern wollen sich die Entwickler keineswegs vorschreiben lassen, wie viele Einheiten denn nun tatsächlich realisiert werden (selbstredend unter Einhaltung der taxierten Baumasse nach B-Plan). Und: Nach Aussage der Investoren sei in den Vorfeld-Gesprächen mit der Stadt stets die Rede von einem zehnprozentigen Anteil sozialen Wohnungsbaus gewesen. Das Quartier auf dem ehemaligen Brauereigelände werde auf Basis dieses B-Plans nicht weiter vorangetrieben. So ganz hat die SG Development die Tür allerdings nicht zugeknallt – im September könne man erneut reden.