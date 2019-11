Passagierrekord am Flughafen Dortmund

2019 ist schon jetzt das passagierstärkste Jahr des Dortmunder Flughafens. Gestern wurde die 2008 erreichte Höchstmarke von 2.331.026 Fluggästen übertroffen. „Das Jahr ist noch nicht zu Ende, doch schon jetzt steht fest, dass 2019 bisher das passagierstärkste Jahr in der Geschichte des Flughafens ist. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir trotz turbulenter Zeiten im Luftverkehr einen neuen Fluggastrekord aufstellen konnten“, freut sich Flughafen-Chef Udo Mager. Gründe für das Wachsum sind u.a. neue Verbindungen und Frequenzerhöhungen. Seit 2018 wurden 14 neue Ziele eingeführt und für 2020 hat mit Lauda eine neue Airline angekündigt, künftig ab Dortmund zu fliegen.

.

Ein weiterer Erfolg für den Flughafen-Chef, der sich seit Sommer durch die Änderungen des Landesentwicklungsplans NRW über die Aufhebung der Unterscheidung zwischen regional- und landesbedeutsamen Flughäfen freut. Alle sechs internationalen Verkehrsflughäfen in Nordrhein-Westfalen werden seither im Rahmen des dezentralen Flughafensystems gleichermaßen als landesbedeutsame Flughäfen eingestuft. Bisher war den Flughäfen Paderborn-Lippstadt, Weeze und Dortmund lediglich eine regionale Bedeutung eingeräumt worden. Zudem hatte der Flughafen-Chef kurz zuvor grünes Licht für sein Zukunftskonzept von der EU erhalten.



Die Flughäfen in Europa haben die seit April 2014 geltenden Leitlinien für staatliche Beihilfen zu beachten, wonach negative Betriebsergebnisse durch die Eigentümer nur noch bis 2024 ausgeglichen werden können. Danach dürfen keine operativen Verluste mehr entstehen. Mit seinem Zukunftskonzept hat der Dortmund Airport darauf reagiert und dargelegt, wie der Weg zur „schwarzen Null“ gestaltet werden soll. Dazu gehörten valide Prognosen der Verkehrsentwicklung ebenso wie Maßnahmen zur Kostensenkung und Erlössteigerung. In einem intensiven Dialog mit der Kommission konnte außerdem der Nachweis geführt werden, dass keine Wettbewerbsnachteile für Flughäfen im Einzugsbereich des Flughafens Dortmund bestehen.



Plausibel seien die Konzeptinhalte laut Mager vor allem deshalb, weil jenseits der Planung die tatsächlichen Ergebnisse in den Jahren von 2014 bis 2018 kontinuierlich Verbesserungen dokumentieren. Nun kommt es laut des Flughafen-Chefs noch darauf an, dass auf der Grundlage des neuen Landesentwicklungsplanes die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Flughafenbetriebs über ein Luftverkehrskonzept für Nordrhein-Westfalen gewährleistet wird. Anders als im überwiegenden Rest Europas werden in Deutschland die Flugsicherung und der Wetterdienst nicht nur von Behörden, sondern auch in privater Rechtsform erledigt. Obwohl es sich dabei um hoheitliche Aufgaben handelt, stuft die EU-Kommission deshalb die damit verbundenen Kosten als Betriebskosten ein, die der Flughafen selbst zu tragen hat. Hier ist es nun Aufgabe der Bundesregierung, durch eine klarstellende Regelung für Rechtssicherheit und die Beseitigung der Benachteiligung zu sorgen, die für Dortmund jährlich mit rund 1,6 Mio. Euro zu Buche schlägt. Dies einbezogen, betrug das EU-Betriebsergebnis im Jahr 2018 minus 1,9 Mio. Euro