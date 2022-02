Die beiden auch in Deutschland sehr aktiven Joint-Venture-Partner steigen in den polnischen Logistikmarkt ein. Gemeinsam mit einer Reihe unabhängiger Investoren sichern sich Partners Group und Peakside ein Logistikportfolio in und um Warschau. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Fotos: Peakside



[…]