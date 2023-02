ParkObjekt Grüne erwirbt Light-Industrial-Immobilie in Sottrum

Die ParkObjekt Grüne Immobilien GmbH hat eine ca. 1.360 m² große Light-Industrial-Immobilie in der Boschstraße 10 in Sottrum direkt an der A1 erworben. Verkäufer ist die A. Steiner Edelstahlbe- und verarbeitungs GmbH. Die Robert C. Spies Industrial Real Estate war sowohl beim Kauf als auch bei der Vermietung der Hallenflächen im Anschluss beratend und vermittelnd tätig. Neuer Mieter ist die Edelstahl Service Gerhard Kubisch GmbH & Co. KG, die die Flächen zum 1. Februar 2023 bezogen hat.

