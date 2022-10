Parkhaus Rathaus Mainz nach Sanierung wieder geöffnet

Das Mainzer Rathaus hat die unteren drei Etagen des Parkhauses geöffnet. Nach weniger als eineinhalb Jahren intensiver Umbauphase sind nun rund 400 Parkplätze für den öffentlichen Parkverkehr wieder zugänglich. Mit der komplexen Sanierung und Instandhaltung des Parkhauses wurden rund 30 Unternehmen beauftragt. Die Projektleitung verantwortete die Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG). Die Karrié Bauwerkserhaltung GmbH übernahm nach europaweiter Ausschreibung mit der Betonsanierung den Hauptanteil der Sanierungsarbeiten.

„Der Baubeginn fand im Mai 2021 mitten in der Corona-Pandemie statt, die von extremen Lieferengpässen und Preissteigerungen geprägt war - trotzdem ist es uns gelungen, die Sanierung sowohl im Zeitplan als auch im Kostenrahmen zu halten", so Nils Teske, Geschäftsführer der MAG. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf knapp 12,5 Millionen Euro. Neben der Instandsetzung von 12.000 m² Boden- und Deckenfläche sowie 5.000 m² Wandfläche und knapp 300 Stützen wurden das Gebäude und die technischen Installationen vom Rathaus und der Rheingoldhalle abgekoppelt. Die technischen Anlagen wurden dabei komplett neu aufgesetzt.



Die oberste Etage der Parkgarage befindet sich aktuell noch in der Fertigstellung, da die Deckenkonstruktion des Obergeschosses zugleich den Boden des darüber liegenden Jockel-Fuchs-Platzes darstellt, der sich ebenfalls in der Umgestaltung befindet. Inhaber des Parkhaus Rathaus ist die Rheingoldhalle GmbH & Co.KG, betrieben wird es von der Stadttochter Parken in Mainz GmbH (PMG).