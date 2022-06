Auf einem rund 55.000 m² großen Gewerbegrundstück im Bartweg 13 in Hannover ist die Park your Truck GmbH zunächst für ein Jahr neuer Mieter. Die angemietete Fläche in Linden bietet dem Unternehmen ca. 13.500 m² Freifläche für die Lagerung von bis zu 120 Trailern sowie rd. 60 m² Bürofläche. Vermieter ist ein mittelständisches Unternehmen. Engel & Völkers Commercial war beratend und vermittelnd tätig.

.