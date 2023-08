Park Plaza Nuremberg bleibt Hotelpartner der Ice Tigers

Bereits zum dritten Mal wird die Kooperation zwischen dem Park Plaza Nuremburg und den Nürnberg Ice Tigers verlängert, wodurch das Superior-Hotel gegenüber dem Nürnberger Hauptbahnhof offizieller Hotelpartner der Eishockeymannschaft bleibt. Die Partnerschaft besteht seit 2019.

„Wir freuen uns, auch in der neuen Saison der offizielle Hotelpartner der Nürnberg Ice Tigers sein zu dürfen. Es ist eine hervorragende Zusammenarbeit, die uns viele Eishockey-Fans ins Hotel bringt. Vor allem zeigen wir mit dieser Partnerschaft, dass wir uns gesellschaftlich an unserem Standort engagieren", so Wendy Waldmann, Hotel Managerin Park Plaza Nuremberg.



Das denkmalgeschützte Bauwerk in der Bahnhofstraße 5 mit seiner zentralen Lage gegenüber dem 1844 eröffneten Nürnberger Hauptbahnhof bietet 177 Superior Zimmer, Executive Zimmer und Suiten, sieben Konferenzräume für bis zu 70 Tagungsgäste, Fitnessraum und Sauna.