Park Inn by Radisson eröffnet in Amsterdam

Park Inn by Radisson Amsterdam City West

Der weltbekannte Designer Karim Rashid hat bereits in Deutschland, Österreich und in der Schweiz die Economy-Design-Marke Prizeotel maßgeblich geprägt. Jetzt fügt er auch der Amsterdamer Hotel-Landschaft ein ganz neues Erlebnis hinzu. Die 476 Hotelzimmer und Suiten sind genau in dem für Karim Rashid so typischen Form- und Farbspiel gestaltet.

Yilmaz Yildirimlar, Area Senior Vice President Central & Southern Europe, Radisson Hotel Group, ist begeistert über den Amsterdamer Neuzugang: "Wir freuen uns sehr über diese schöne Ergänzung und das einzigartige MICE-Produkt für unsere Gruppe. Dank der Zusammenarbeit und dem Vertrauen der Eigentümergruppe Omnam, bringen wir ein neues großartiges Hotel von Park Inn by Radisson in einer der lebendigsten und kreativsten Städte der Welt. Amsterdam hat im vergangenen Jahr 17 Millionen Besucher angezogen, 180 verschiedene Nationalitäten sind in der holländischen Metropole zuhause und mit gleich vier Hotels vor Ort sind wir hier hervorragend aufgestellt.“



Das Park Inn by Radisson Amsterdam City West auf dem La Guardiaweg 59 ist ein Teil von Ven Amsterdam, dem ersten Multiplex-Gebäude seiner Art in der niederländischen Hauptstadt. Das Hotel ist nur 5 Minuten mit dem Zug vom Stadtzentrum und nur 10 Minuten mit dem Zug vom Flughafen Schiphol Amsterdam entfernt. Zudem sind Parkplätze für bis zu 200 Fahrzeuge vorhanden.



Das Park Inn by Radisson punktet mit einem 680 m² großen und zweigeschossigen Ballsaal mit separatem Vorkonferenzbereich. In Kombination mit dem Balkon bietet der Saal Platz für bis zu 750 Personen mit Theaterbestuhlung und macht das Hotel zu einem der größten Tagungshotels Europas.



Die insgesamt 19 Tagungsräume sind mit drei Vorkonferenzbereichen verbunden, die alle mit hochwertigen, hochmodernen technischen und medialen Einrichtungen ausgestattet sind. Kostenfreies Hochgeschwindigkeits-WLAN ist im gesamten Hotel einschließlich der öffentlichen Bereiche verfügbar.



Das Restaurant ‚Den‘ wartet zum Frühstück, Mittag- und Abendessen mit dem Besten aus Amsterdam auf. Die einladende Lounge bietet ausreichend Platz und Möglichkeiten für informelle Meet-&-Greets oder einem abendlichen Drink.