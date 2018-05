Park Hotels & Resorts verkauft Hilton Berlin für 297 Mio. Euro

Die beiden Joint Venture Partner Park Hotels & Resorts und die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) haben das Hilton Berlin für rund 297 Mio. Euro verkauft. Das Closing für das 5-Sterne-Hotel ist bereits letzte Woche erfolgt.

Der Verkauf des Hotels in der Mohrenstraße 30 mit insgesamt 601 Zimmern ist bereits der 13. Hotelverkauf von Park Hotels & Resorts in diesem Jahr. Das Unternehmen hatte angekündigt mehrere Non-Core Assets zu verkaufen, um das internationale Engagement sowie Joint-Venture-Beteiligungen zu reduzieren. Mit dem Verkauf gehören noch außerhalb des US-Heimatmarktes das Hilton Nürnberg, das Conrad Dublin in Irland, das Hilton Sheffield in UK sowie das Hilton Sao Paulo in Brazil zum Bestand.