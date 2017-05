Paris übernimmt Berlins 1. Platz

Die französische Hauptstadt ist zurück auf der Pole-Position der Tagungsmetropolen, während die deutsche Hauptstadt bis auf Platz 4 durchfällt. Wien klettert zwei Plätze auf den zweiten Platz und Barcelona bleibt dritter. Dies geht aus den soeben von der ICCA publizierten Zählung der weltweit abgehaltenen internationalen Kongresse 2016 hervor.

.

Während in Paris 196,in Wien 186 und in Barcelona 181 Veranstaltungen stattfanden, fiel Berlin mit „nur“ 176 Tagungen auf den vierten Platz, gefolgt von London (153) und Singapur (151). In der Länder-Statistik nimmt die USA (934) den 1. Platz ein, gefolgt von Deutschland (689) und Großbritannien (582). Österreich erreichte mit 268 Veranstaltungen den 12. Platz.