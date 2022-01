Paribus verkauft Sylter Hotel Windrose an Matrix

Paribus hat das Sylter Hotel Windrose in Wenningstedt an eine Projektgesellschaft aus einer Gruppe von Unternehmern unter Führung von Matrix Immobilien verkauft. Der Kaufvertrag wurde am 23. Dezember 2021 geschlossen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Die Paribus-Gruppe hatte das Hotel Windrose im Jahr 2006 erworben und 2008 als geschlossenen Fonds Paribus Sylt Hotel Windrose (SCM Capital GmbH & Co. KG Renditefonds VIII – Sylt Hotel Windrose) aufgelegt. Das 4-Sterne-Hotel bestehet aus einem viergeschossigen Hauptgebäude, einem dreigeschossigen Nebengebäude und zwei Apartmenthäusern. Das im Jahr 1910 errichtete Hauptgebäude wurde 2001 grundlegend saniert und modernisiert. Die Nebengebäude wurden in den Jahren 1992 bis 1994 fertiggestellt. Das Hotel bietet seinen Gästen aktuell insgesamt 91 Zimmer, davon sind neun als familienfreundliche, großzügige Suiten eingerichtet. Zusätzlich zu den Zimmern befinden sich im Hotel drei Tagungs- und Veranstaltungsräume für insgesamt bis zu knapp 80 Personen, ein Restaurant mit Sonnenterrasse zur Dünenstraße und ein 300 m² großer Wellness- und Spa-Bereich mit Innenpool und zwei Saunen. Zur Immobilie gehören außerdem 75 Pkw-Stellplätze, die direkt auf dem Grundstück gelegen sind. Das Objekt ist nur 150 m vom nächsten Strandzugang entfernt und profitiert neben der zentralen Lage im Ortskern von Wenningstedt von seiner unmittelbaren Nähe zur Nordsee und zum Strand.



Der bisherige Eigentümer hatte in den vergangenen Jahren versucht das in die Jahre gekommene Vier-Sterne-Hotel abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Paribus wollte auf dem 6.825 m² großen Grundstück ein neues Hotelgebäude mit insgesamt 128 Zimmern, größerem Wellnessbereich sowie einem Schwimmbad errichten und hatte hierfür bereits vor fünf Jahren die Zustimmung der Anleger eingeholt. Die Planungen stießen bis dato aber in der Gemeindeverwaltung immer wieder auf Widerstand. Im Herbst hatte Paribus-Geschäftsführer Thomas Böcher gegenüber dem Hamburger Abendblatt bereits bekannt gegeben, dass die Fondsanleger zu Recht eine Rendite erwarten und nicht länger hingehalten werden könnten. Eine Rendite sei aber nur möglich, wenn ein Neubau realisiert und danach eine entsprechende Pacht erzielt werden könnte. Erhalte Paribus kein Baurecht für den Neubau, wäre der Verkauf des Objekts definitiv eine Option, die der Fondsmanager nun offensichtlich ergriffen hat. Laut Matrix ist nun geplant, die Gespräche mit der Politik über die Möglichkeiten aufzunehmen.



„Wir glauben an die nachhaltige Entwicklung von Ferienimmobilien an der Nord- und Ostsee. Unsere bisherigen Aktivitäten auf Sylt und in St. Peter-Ording bestätigen diese Einschätzung. Das Hotel Windrose in Wenningstedt bietet aus unserer Sicht eine große Chance, Nachhaltigkeit mit neuen touristischen Impulsen und gleichzeitig hoher Sensibilität für den besonderen Standort zu verbinden“, so Martin E. Schaer, geschäftsführender Gesellschafter von Matrix.



Als beratendes Unternehmen war Mogck & Eberle an diesem Verkauf beteiligt.