Paribus veräußert Heidelberger Villa Fuchs für 14,6 Mio. an VRD

Paribus Immobilien Assetmanagement hat die Immobilie „Villa Fuchs“ in Heidelberg an die VRD Stiftung für Erneuerbare Energien mit Sitz in Heidelberg verkauft. Der Verkauf der Büroimmobilie in der Ziegelhäuser Landstraße erfolgte bereits Ende August 2022. Der Kaufpreis liegt bei rund 14,6 Millionen Euro.

Die Immobilie stammt aus dem im Jahr 2007 vom FHH Fondshaus Hamburg (später ImmobilienWerte Hamburg) aufgelegten Regionalfonds Baden-Württemberg [wir berichteten]. Mit Übernahme der ImmobilienWerte Hamburg [wir berichteten] hat die Paribus-Gruppe im Jahr 2015 das Assetmanagement für diesen Fonds übernommen. Die verbliebenen drei Objekte werden weiterhin von der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH betreut.



Aus dem Verkauf dieser ersten von insgesamt vier Fondsimmobilien ergibt sich für die Fondsanleger eine Auszahlung von 29 Prozent. Der Gesamtmittelrückfluss über die Fondslaufzeit des Fonds liegt mit den bereits erhaltenen 92,5 Prozent aus den laufenden Auszahlungen und aus dem aktuellen Verkauf nunmehr bei 121,5 Prozent vor Steuern.



„Nach dem Auszug des damaligen Hauptmieters PartyLite hat unser Immobilien Assetmanagement zu Beginn letzten Jahres wieder die Vollvermietung erreicht und damit eine ausgezeichnete Basis für einen erfolgreichen Verkauf geschaffen“, so Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH.



„Die Paribus-Gruppe übergibt uns mit der Villa Fuchs ein einzigartiges Gründerzeitobjekt am Sitz unserer Stiftung in Heidelberg. Das Gebäude hat uns über seine historische Bedeutung auch in wirtschaftlicher Hinsicht überzeugt. Die bauliche Substanz, die Lage sowie die vollständige Vermietung und die Indexierung der Mietverträge lassen stabile Erträge für unsere Stiftung erwarten", erklärt Claudia Weissflog, Vorstandsvorsitzende der VRD Stiftung für Erneuerbare Energien.



Bei der Villa Fuchs handelt es sich um eine Immobilie aus der Gründerzeit. Das Gebäude im Stadtteil Rohrbach, südlich der Heidelberger Innenstadt, wurde im Jahr 2005 zusammen mit einem Loft-Gebäude vollständig saniert und um einen mehrgeschossigen Büroneubau sowie eine Pkw-Tiefgarage ergänzt. Insgesamt umfasst das Objekt rund 5.020 m² vermietbare Fläche sowie 53 Pkw-Stellplätze in einer Tiefgarage und weitere 22 Pkw-Stellplätze im Außenbereich. Das Gebäudeensemble steht auf einem Grundstück mit einer Fläche von rund 4.005 m².