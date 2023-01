Über den geschlossenen Publikums-AIF Paribus München Taunusstraße (Paribus Immobilienfonds München Taunusstraße GmbH & Co. geschlossene Investment-KG) können sich Anleger ab sofort an einem Büro- und Verwaltungsgebäude in München mit 7.765 m² vermietbarer Fläche und 152 Pkw-Stellplätzen in Tiefgarage und Außenbereich beteiligen.

[…]