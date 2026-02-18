Paribus startet Healthcare-Sparte mit Kauf der Immac-KVG

Der Hamburger Asset Manager Paribus übernimmt die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung aus der insolventen Immac-Gruppe und baut damit sein Geschäft deutlich aus. Neben steigenden Assets under Management eröffnet sich dem Unternehmen der Zugang zum Markt für Healthcare-Immobilien – weitere Schritte könnten folgen.

.

Der Kaufvertrag wurde am 12. Februar 2026 unterzeichnet, das Closing wird bis Ende Februar erwartet. Mit der Transaktion vereint Paribus rund 45.000 Anleger und ein betreutes Vermögen von fünf Milliarden Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Für die Immac Holding AG ist der Verkauf Teil eines Restrukturierungskonzepts.



Strategisch markiert die Transaktion für Paribus den Einstieg in das Segment Healthcare-Immobilien. Unter dem neuen Bereich „Paribus Healthcare“ will das Unternehmen insbesondere in gesundheitsnahe Nutzungsarten und sozial orientierte Wohnformen investieren. Die bestehende Organisation der HKA sowie das Fachpersonal sollen in die neue Struktur integriert und als eigenständige Marke weitergeführt werden.



„Mit der Hanseatischen Kapitalverwaltung haben wir ein tragfähiges Fundament gefunden, um unseren neuen Geschäftsbereich Paribus Healthcare aufzubauen. Wir wissen um die Bedeutung des Marktes als zukunftsorientiertes Thema: Gesundheit und Soziales Wohnen sind gesellschaftsrelevant und nachhaltig. Hier werden wir gezielt wachsen“, sagt Dr. Georg Reul, Geschäftsführer der Paribus Holding GmbH & Co. KG.



Ob es bei der KVG bleibt, ist offen: Paribus führt nach eigenen Angaben Gespräche über weitere Bestandteile der Immac-Gruppe. Eine Entscheidung hierzu soll zeitnah fallen.



Patrick G. Weber, Geschäftsführender Gesellschafter der Intercon Management & Consulting, der neben den bisherigen Vorständen Mechthild Mösenfechtel (Finanzen) und Christopher Dill (Markt) als zusätzlicher Sanierungsvorstand (CRO) in die Immac Holding AG berufen wurde, sagt: „Es ist uns gelungen, eine Zukunftslösung für einen wichtigen Teil der Immac Gruppe zu erzielen und die weitere Betreuung der 8.400 Anleger in rund 120 Fonds zu ermöglichen.“ Bezüglich weiterer Teile der Immac Gruppe laufen derzeit noch Gespräche. Hier wird mit einer Entscheidung innerhalb der kommenden Wochen gerechnet.