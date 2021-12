Paribus platziert „Bezirksrathaus Köln“ aus

Die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH meldet die Ausplatzierung ihres geschlossenen Publikums-AIF Paribus Bezirksrathaus Köln (FHH Immobilienfonds Bezirksrathaus Köln UG (haftungsbeschränkt) & Co. geschlossene Investment-KG). Bei der Fondsimmobilie handelt es sich um das Bezirksrathaus der Stadt Köln.

