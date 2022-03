Paribus beendet ehemaligen Wölbern Holland 66-Fonds

Die Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH beendet den ehemaligen Wölbern Holland 66-Fonds mit 168 Prozent Rückfluss. Durch den jetzt erfolgten Verkauf der Büroimmobilie Sirius A im niederländischen Leiden erzielen die Anleger einen positiven Gesamtmittelrückfluss vor Steuern von rund 168 Prozent.

.

Die Paribus-Gruppe hatte im Januar 2014 das Assetmanagement für den geschlossenen Fonds Holland 66 (Sechsundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co) übernommen. „Der erfolgreiche Verkauf des Fondsobjekts in Leiden ist ein weiterer Beleg für die besondere Expertise und Leistungsstärke unseres Immobilien Assetmanagements, das sowohl im In- als auch im Ausland in der Lage ist, aus einer schwierigen Ausgangssituation heraus ein außergewöhnlich positives Ergebnis für die Fondsanleger zu erwirtschaften“, erklärt Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH.