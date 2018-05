Parfummarke Diptyque eröffnet Pop-up-Store auf Berlins Modemeile

Das französische Unternehmen Diptyque eröffnet nach Pop Up Stores in New York, Paris und London nun auch in der deutschen Hauptstadt eine temporäre Boutique. Dazu hat der Anbieter ausgefallener Düfte und Kerzen rund 115 m² in der Neuen Schönhauser Straße 19 im Bezirk Mitte angemietet. Das Geschäft soll im Spätsommer eröffnen und ist vorerst bis Ende des Jahres geplant. Es ist der zweite Standort nach einem Ladenlokal auf dem Kurfürstendamm. Die Immobilie gehört einem privaten Investor. JLL hat Diptyque beraten und die Anmietung vermittelt.

