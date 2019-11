Parfümerie Pieper bezieht markante Eckimmobilie auf der Schildergasse

Gerry Weber geht, Parfümerie Pieper kommt: In der Kölner 1A-Lage Schildergasse gibt es einen Mieterwechsel. Die Parfümerie hat die rund 220 m² in der Schildergasse 113-117 angemietet und wird diese in der kommenden Woche übernehmen. Die Eröffnung des neuen Shops Pieper in der markanten Ecklage am Neumarkt soll kurzfristig erfolgen, um so noch vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren. Lührmann hat bei der Anmietung in der Kölner 1A-Lage beraten.

