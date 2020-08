PAREF Gestion kauft zwei Retailimmobilien für neu aufgelegten Fonds

Paref Gestion konnte kurz nach seinem Erstinvestment [wir berichteten] für den französischen Fonds SCPI Novapierre Allemagne 2 erfolgreich in zwei weitere Retailimmobilien investieren [wir berichteten]. In Hannover unterzeichnete der Assetmanager einen Kaufvertrag für einen Toom-Baumarkt, im sächsischen Torgau für ein Einkaufszentrum. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien beider Transaktionen Stillschweigen.

