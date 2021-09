Die PAR Capital Advisors GmbH (PARCAP) beruft Sladjana Stojkovic zur Geschäftsführerin. In dieser Funktion tritt sie an die Seite von Günter P. Schleip, der als Sprecher der Geschäftsführung agiert. Stojkovic verantwortet bei PARCAP schwerpunktmäßig die Bereiche Vertrieb und Kapitalbeschaffung in der Sparkassen-Organisation.…

[…]