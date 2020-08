Park One betreibt Tiefgarage der Düsseldorfer Herzogterrassen

Eine der größten Tiefgaragen Düsseldorfs hat endlich einen Betreiber gefunden. Die Park One GmbH wir die 399 auf fünf Ebenen verteilten öffentlichen Stellplätze unter dem Düsseldorfer Bürokomplex „Herzogterrassen“ zukünftig betreiben. Die Parcadia Parking Experts GmbH hat den neuen Betreiber im Alleinauftrag einer Objektgesellschaft der Covivio Office AG vermittelt.

.

Die Park One GmbH schloss einen langfristigen Pachtvertrag zuzüglich Optionen mit Wirkung zum 01. Juni 2020 ab und hat die Bewirtschaftung der Tiefgarage bereits übernommen. Über weitere Vertragsdetails wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Die „Herzogterrassen“ befinden sich im Stadtteil Friedrichstadt, in zentraler Innenstadtlage Düsseldorfs und umfassen eine Gesamtmietfläche von 55.717 m². Godewind hatte den ehemaligen Hauptsitz der WestLB in der Herzogstraße 15 Anfang 2019 von Blackstone für 140 Mio. Euro erworben [wir berichteten].



Bereits im vergangenen Jahr wurde die Parcadia durch die Eigentümerin der 1980 erbauten Herzogterrassen mit einer Standort- und Wirtschaftlichkeitsanalyse beauftragt. Der Münchner Parkgaragenbetreiber Park One GmbH konnte sich anschließend in einem durch die Parcadia geleiteten dreistufigen Ausschreibungsprozess durchsetzen.