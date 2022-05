Paranga neuer Mieter im Stern Center Sindelfingen

Das bekannte Restaurant Taverna der Grieche kehrt nach Sindelfingen unter dem Namen „Paranga – Griechische Spezialitäten“ zurück und bezieht ab dem 23. Mai 2022 die, ehemals von Nordsee betriebene, rund 135 m² große Fläche im Erdgeschoss und bietet den Besuchern des Stern Centers in der Mercedesstraße 12 ein modernes griechisches Konzept mit beliebten griechischen Gerichten.

