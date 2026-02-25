Paradigmenwechsel im Heizungskeller: Immobilienwirtschaft atmet auf

Nach monatelanger Hängepartie hat die Bundesregierung die Eckpunkte für das neue Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) beschlossen. Das „Heizungsgesetz“ alter Prägung ist damit Geschichte. Während Verbände wie der ZIA und Haus & Grund die neu gewonnene Planungssicherheit und das Ende der „ideologischen Vorgaben“ feiern, sieht der Deutsche Mieterbund eine gefährliche Kostenfalle auf die Haushalte zusteuern.

.

Die Bundesregierung hat am 24. Februar den Weg für das Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) frei gemacht. Damit wird das bisherige Gebäudeenergiegesetz (GEG) grundlegend weiterentwickelt und – zur Erleichterung vieler Marktakteure – mit der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) synchronisiert.



In der Immobilienwirtschaft wird die Entscheidung vor allem als Ende einer lähmenden Phase der Unsicherheit gewertet. ZIA-Präsidentin Iris Schöberl findet klare Worte für den Kurswechsel: „Es ist gut, dass nun Klarheit herrscht. Wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen nun verlässlich und stabil bleiben. Es ist gut, dass die Phase der Verunsicherung endlich zu Ende geht. Die Immobilienwirtschaft kann nur dann wirksam in Klimaschutz und Dekarbonisierung investieren, wenn die Rahmenbedingungen klar sind und langfristig konstant bleiben.“



Besonders positiv wird hervorgehoben, dass die Bundesregierung auf weitere Verschärfungen der Gebäudehülle im Neubau verzichtet. Schöberl betont: „Das ist richtig so, denn der aktuelle Neubaustandard hat eine ausreichende Wirkung für das Klima und eine Verschärfung hätte das Bauen noch weiter verteuert.“



Rückkehr der Technologieoffenheit

Für die Eigentümerverbände markiert das GMG einen Sieg der Praktikabilität über die Theorie. Die starre 65-Prozent-Regel für erneuerbare Energien beim Heizungstausch soll fallen. Stattdessen rückt die sogenannte „Biotreppe“ in den Fokus: Eine Grüngasquote nimmt ab 2028 die Energieversorger in die Pflicht, während Eigentümer weiterhin Gas- und Ölheizungen verbauen dürfen, sofern diese sukzessive auf grüne Brennstoffe umgestellt werden.



Kai Warnecke, Präsident von Haus & Grund, sieht darin eine historische Chance: „Die Abschaffung ist kein Rückschritt beim Klimaschutz – im Gegenteil. Wenn ideologisch aufgeladene Vorgaben durch klare, erreichbare Ziele und verlässliche Rahmenbedingungen ersetzt werden, kann das dem Klimaschutz im Gebäudebestand einen neuen Schub geben.“ Er bezeichnet es als Ende einer „Absurdität“, dass die Pflicht zur Bereitstellung grüner Energie zuvor einseitig den Hauseigentümern aufgebürdet wurde.



Auch der IVD-Präsident Dirk Wohltorf freut sich über die Entlastung: „Die Koalition nimmt mit dem neuen Gesetz den unmittelbaren Handlungsdruck von den Gebäudeeigentümern, den das 'Heizungsgesetz' ausgelöst hatte. Die Union löst damit ein zentrales Wahlversprechen ein. Immobilieneigentümer erhalten erste Klarheit. Mit dem Instrument der 'Biotreppe' wird die Situation um die im Gebäudebestand weitverbreiteten Gasheizungen entspannt.“



Kritikpunkt Mieterschutz: Wer trägt das Kostenrisiko?

Wo die Eigentümerseite Flexibilität sieht, befürchtet die Mieterseite eine unkontrollierbare Kostenwelle. Der Deutsche Mieterbund (DMB) kritisiert, dass die Technologieoffenheit primär zu Lasten derer gehe, die die Heizkostenabrechnung am Ende bezahlen müssen.



DMB-Präsidentin Melanie Weber-Moritz warnt eindringlich: „Vermieter entscheiden über Heizung, Energieträger und Gebäudezustand - die daraus resultierenden Heiz- und Investitionskosten werden aber von den Mietern getragen. Für Vermieter entsteht kein zusätzlicher Anreiz für klimafreundliche Heizungen, aber für Mieter ein hohes Kostenrisiko.“ Sie fordert eine Begrenzung der umlagefähigen Heizkosten, da grüne Gase wie Wasserstoff oder Biogas absehbar knapp und teuer bleiben werden.



Zudem kritisiert der DMB die geplante Aufweichung der Kostenneutralität bei Fernwärme und Contracting: „Fernwärme ist häufig die teuerste Heizungsoption, wie erst der Heizspiegel 2025 zeigte. Die Kostenneutralität schützt Mietende vor einer Umstellung auf Fernwärme, wenn Heizen dadurch teurer wird. Ein Aufweichen der Kostenneutralität geht direkt zulasten der Mieter.“



Ausblick: Warten auf das Oster-Paket

Obwohl die Eckpunkte stehen, bleiben Detailfragen offen. Der IVD moniert etwa, dass zusätzliche Regulierungsankündigungen wie ein neues „Wärmegesetz“ oder Einschränkungen der Heizungswahl in Mietshäusern weiterhin für „Störrauschen“ sorgen könnten. Dirk Wohltorf fordert daher: „Wichtig ist jetzt, dass die Regierung in dem für Ostern angekündigten Gesetzentwurf noch mehr Klarheit schafft. Wir fordern weiterhin, Gebäudeeigentümern mehr Freiheiten zu gewähren, Maßnahmen zur Gebäudeeffizienz und zur Heizungswahl miteinander zu verbinden und gegenseitig austauschbar zu machen.“

